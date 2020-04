BANCA FRIULADRIA

SOSPESO IL DIVIDENDO

DECISIONE IN OTTOBRE

L'assemblea di Crédit Agricole FriulAdria ha approvato il progetto di bilancio 2019 . L'utile netto è di 66,4 milioni (+8,1%) e rappresenta il miglior risultato di sempre. L'assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo di 2,43 euro per azione. Il pagamento è sospeso. La presidente Chiara Mio: «In ottobre decideremo». Tre nuovi consiglieri: Matteo Bianchi, Letteria Barbaro-Bour e Olivier Desportes.

BANCA IFIS

L'AD COLOMBINI: PRONTI

A RIVEDERE IL PIANO

L'assemblea ordinaria di Banca Ifis, riunitasi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato il bilancio 2019, la distribuzione di un dividendo di euro 1,1 per azione e il rinvio del relativo pagamento. L'Ad Luciano Colombini (foto): «È chiaro che quello che è successo da marzo in poi ci mette nella condizione di dover rivedere gli obiettivi finanziari del Piano industriale presentato a gennaio 2020». Ifis ha fatto un'offerta per acquisire Farbanca dalla Popolare di Vicenza in liquidazione.

VOLKSBANK

NUOVO CDA, IMPRENDITORE

LADURNER PRESIDENTE

L'assemblea dei soci di Volksbank ha nominato un nuovo cda. Presidente l'imprenditore di Merano Lukas Ladurner.

