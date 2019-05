Banca Finint pronta a varare un fondo per entrare nelle imprese in difficoltà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Un fondo per le imprese del Nordest in difficoltà finanziaria e un deposito a tempo per i risparmiatori. L'assemblea di Banca Finint approva il bilancio per l'esercizio 2018 chiuso con un utile netto consolidato di 9,8 milioni (+ 50% sul 2017) e margine finanziario e da servizi di 49 milioni.«Facciamo la banca d'affari e d'investimento a tutto tondo, dall'asset management, alla finanza d'impresa e alla consulenza, i risultati ci stanno dando ragione - spiega Enrico Marchi, presidente di Banca Finin, Ad da un mese circa...