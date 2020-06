BCC

TREVISO Via libera dei soci d Banca della Marca al bilancio 2019 chiusosi con un utile di 16 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto all'anno precedente, registrando un aumento della raccolta del 10% di 3,25 miliardi. Solidità patrimoniale: l'indicatore Cet1 supera il 14%. Banca della Marca, sede principale a Orsago (Treviso), oggi opera con 31 filiali in provincia di Treviso, 12 nel Veneziano e sei in provincia di Pordenone. Il patrimonio netto della banca presieduta da Loris Sonego e arrivata al 125. anno di vita è salito oltre quota 206 milioni con un incremento di quasi il 5% rispetto all'anno precedente. L'istituto ha segnato una crescita record anche della raccolta - diretta, amministrata e risparmio gestito - che complessivamente ammontano a 3.257 milioni di euro, per un aumento di quasi il 10% su base annua, e con la raccolta indiretta che per la prima volta ha sfondato il muro di 1 miliardo di euro. «È la mutualità il principio guida per tutte le nostre azioni dichiara il presidente Loris Sonego e i successi di Banca della Marca sono il risultato di un importante lavoro di squadra orientato costantemente al benessere delle risorse del territorio e di tutti coloro che guardano al nostro istituto come punto di riferimento solido, efficace e credibile».

