CREDITOVENEZIA Banca della Marca: risultato netto superiore ai 10 milioni, patrimonio a 217 milioni (+ 5%), raccolta in crescita dell'11%, moratorie per 384 milioni. Il presidente Loris Sonego: «Garantito sostegno al territorio in un contesto di crisi eccezionale e imprevedibile: il modella della banca di comunità all'altezza della prova del Covid». Il 30 aprile l'assemblea dei soci.Banca della Marca - istituto del gruppo Iccrea con sede a...