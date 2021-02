CAMBIO DELLA GUARDIA

ROMA Scelte interne in Bankitalia nella rivisitazione del direttorio, conseguente al passaggio del direttore generale Daniele Franco al governo come ministro del Tesoro. In vista della riunione del Consiglio Superiore di giovedì 25, Ignazio Visco sta tessendo la tela con gli altri 13 membri in consultazioni ormai in fase molto avanzata. E dai contatti sarebbe emersa la condivisione unanime di un orientamento a privilegiare le risorse interne a via Nazionale, anche perché nell'ultima tornata di nomine si è ricorso all'esterno con Alessandra Perrazzelli, assunta il 10 maggio 2019, con precedenti esperienze in Intesa e Barclays Italia.

Prende sempre più piede l'ipotesi che per la poltrona di direttore generale, escludendo la Perrazzelli non solo perché new entry dell'istituto ma anche perché risiede a Milano dovendo occuparsi del fintech e della vigilanza bancaria (fa parte del Supervisory Board), la scelta si restringe a Luigi Federico Signorini e Pietro Cipollone, quest'ultimo favorito. Sempre alla Sapienza dove si è laureato in economia e Commercio si è formato Gianluca Trequattrini, candidato da Visco a entrare in direttorio come vicedg.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA