Bambini poveri e rifugiati, esperti mondiali a Venezia

PARI OPPORTUNITÀVENEZIA Venti organizzazioni e partner impegnate in uno dei tre programmi di The Human Safety Net, la nuova iniziativa di Generali a favore delle comunità più svantaggiate nel mondo, hanno discusso per tre giorni a Venezia di come promuovere pari opportunità di vita per bambini in età 0-6 anni che crescono in condizioni di povertà, favorire l'integrazione economica e sociale dei rifugiati con la creazione di piccole imprese, migliorare la prevenzione e le cure per l'asfissia neonatale. NetWorks 2018, questo il titolo del...