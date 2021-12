IL DISTACCO

ROMA Le Borse europee hanno retto bene alle mosse delle banche centrali che, di fronte all'emergenza-inflazione, hanno inaugurato, sia pure con diversa intensità e soprattutto con diverse tempistiche, un nuovo ciclo di politiche monetarie restrittive. Gli indici del Vecchio Continente si sono mossi al rialzo fin dalle prime battute, chiudendo tuttavia sotto i massimi di giornata in considerazione di alcune perplessità sorte sul fatto che, in particolare Federal Reserve e Bank of England, hanno mostrato un atteggiamento più restrittivo di quanto non fosse atteso.

In questo scenario va registrato il buon andamento dei titoli bancari e assicurativi che in tutta Europa hanno segnato nuovi progressi. In questo senso, sul fronte bancario vale segnalare Banco Santander (+4%), Société Générale (+2%), Bnp Paribas (+1,9%), Deutsche Bank (+2%), Intesa Sanpaolo (+1,8%), Mediobanca (+1,1%). Sul fronte dei colossi assicurativi bene Allianz (+1,5%) e bene Axa (+1,2%) e Zurich (+1%). L'unica grande compagnia che non si è staccata dallo zero virgola è Generali (+0,7%), che evidentemente risente della freddezza con la quale è stato accolto il piano al 2024 presentato un paio di giorni fa. Risuona infatti il commento deluso di una broker house stimata come Intermonte, secondo la quale «il piano non presenta delle novità rilevanti rispetto alle attese e mantiene un profilo di crescita operativo nel solco della continuità di gestione praticata dall'attuale management».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA