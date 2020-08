I DATI

ROMA Le notizie sul vaccino che si avvicina, le misure adottate dal governo e anche la voglia fortissima di girare pagina e ripartire: ad agosto - segnala l'Istat - è aumentata la fiducia dei consumatori e delle imprese. In tutti i settori, seppure con intensità diverse. Migliora di un punto scarso nel manifatturiero (da 85,3 a 86,1); di quasi tre punti nelle costruzioni (da 129,7 a 132,6); cresce più di sette punti nel commercio (da 86,7 a 94) e sfiora l'aumento di nove punti nei servizi (lindice sale da 66 a 74,7). Il sentiment dei consumatori a sua volta passa da 100,1 a 100,8. Insomma un po' tutti vogliono credere che con la fine dell'estate stia arrivando anche la fine di questo annus horribilis.

Sono speranze, è ovvio. Condivise anche dal resto d'Europa, visto che l'indice Esi (sentimento economico delle imprese) misurato dalla Commissione europea ad agosto ha fatto registrare un forte aumento nell'Eurozona (+6,5 punti) e nella Ue a 27 (+6,9 punti). C'è da augurarsi che non siano solo illusioni.

Due elementi potrebbero rovinare l'entusiasmo. Primo: l'indice Istat sul clima di fiducia è stato rilevato nella prima parte del mese, quando le notizie sugli aumenti dei contagi nelle zone della movida estiva erano ancora sottotraccia. Secondo fattore, altrettanto rilevante: i dati a consuntivo del secondo trimestre ci dicono che il settore dei servizi - con turismo, ristorazione e trasporti - ha subito crolli di fatturato così imponenti che difficilmente riusciranno a essere recuperati per la fine dell'anno: -21% sul trimestre precedente e -26,2% sullo stesso periodo del 2019. Un crollo - afferma l'Istat - «senza precedenti», mai registrato dall'inizio delle serie storiche. E teniamo conto che stiamo sempre parlando di medie di settore. Ci sono situazioni ancora più gravi: le agenzie di viaggio hanno perso il 93%, gli alloggi l'88,3%, il trasporto aereo ha registrato -79,1%, i servizi di ristorazione -64,2%, il commercio di autoveicoli -43,9%.

CITTÀ VUOTE

È stato il trimestre del lockdown, certo. Ma il fatto è che anche dopo, quando è arrivato il permesso di alzare le saracinesche, quando i divieti di spostamento tra una regione e l'altra sono caduti, quando la gente - pur con tutte le precauzioni del caso - è stata autorizzata rimettere il naso fuori dal proprio uscio di casa, ebbene anche dopo tutto ciò la situazione è rimasta drammatica per molti. Il turismo nelle zone di vacanza - mare, montagna, borghi medievali - ha ripreso, anche se cambiando volto: tantissimi italiani, praticamente zero stranieri. Se giugno e luglio sono stati mesi ballerini, agosto in queste zone ha fatto registrare il pienone.

Nelle città d'arte e nei grandi capoluoghi invece è rimasto un silenzio assordante. Niente stranieri, pochi italiani, alberghi e ristoranti vuoti. Qualcosa forse si potrà recuperare negli ultimi mesi dell'anno, ma riempire il baratro che si è creato fino ad ora è praticamente impossibile.

Per questo i commenti sull'indice di fiducia in aumento restano tutti molto molto cauti. Ad esempio l'ufficio studi di Confcommercio accende un faro «sull'esiguità del probabile miglioramento», e teme una caduta del Pil e dei consumi «oltre le stime attuali, passando da un -8% reale per entrambi a valori ben più negativi». A loro volta le associazioni dei consumatori ricordano che i livelli di fiducia restano comunque molto lontani da quelli pre-Covid.

