«Baciate, 70mila contratti da annullare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISPARMIO TRADITOVENEZIA A fine luglio la sentenza del tribunale di Venezia che ha annullato le baciate da un milione di un grande cliente di Popolare Vicenza. Ma per i piccoli risparmiatori truffati o gabbati, quelli che non possono permettersi avvocati di grido e lunghi processi, rimane la tagliola fidi o dei mutui da pagare per le azioni comprate di Popolare Vicenza e Veneto Banca. «È una sentenza che rappresenta un punto di svolta nell'intera vicenda dell'indennizzo alle vittime del crac delle due popolari venete, sono convinto che ci...