Azimut, Giuliani: «Un'opa sarebbe inutile dopo 6 mesi ricostruiremmo tutto altrove»

STRATEGIEMILANO «No, un'opa non si può». Mutuando un vecchio carosello sui pelati, Pietro Giuliani ha esorcizzato le indiscrezioni che un take over possa essere lanciato su Azimut, gioiello del risparmio gestito, da tempo nel mirino di parecchi gruppi italiani e non. Azimut ha festeggiato ieri i 15 anni in Borsa con gli obiettivi del piano raggiunti in anticipo e la prima disclosure del presidente patron Giuliani è sull'estero su cui intende puntare anche nel prossimo quinquennio: «ora vale 1,5 miliardi». Dal debutto avvenuto il 7 luglio...