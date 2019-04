Aziende venete con 3,7 miliardi di crediti ma grazie al factoring incassano prima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCASSIVENEZIA Il tempo medio per l'incasso di una fattura in Italia è 74 giorni contro i 34 della media europea. Facile comprendere quindi come il factoring sia ritenuto sempre più il principale strumento finanziario contro i ritardi nei pagamenti, con un volume d'affari in Italia che vale il 14% del PIL, 240 miliardi di euro. In questo quadro, il Veneto si conferma tra le regioni leader per il factoring, un business che in Italia coinvolge 33 mila imprese, quasi la metà (47%) piccole medie, e muove oltre 240 miliardi di euro, e che negli...