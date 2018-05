Avvisi al contribuente, incassati 1,3 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FISCOROMA La compliance fiscale funziona. Lo dimostrano i dati del 2017 che testimoniano, nero su bianco, che cercare la collaborazione del contribuente piuttosto che lo scontro dà buoni frutti. È la versione light del fisco, quella non muscolare, che scrive al cittadino e lo avvisa che ha commesso un errore e che però non gli manda le cavallette a casa o in azienda, ma prova a fare un nuovo patto per ottenere il dovuto. Questo è il senso delle lettere, poco meno di 1,5 milioni, inviate dalla nuova Agenzia delle entrate ad altrettanti...