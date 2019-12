Autotorino a 1,22 miliardi, vendute 51.500 vetture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTOMOTIVEVENEZIA Autotorino: fatturato 2019 a 1,22 miliardi con 51.500 vetture vendute nel 2019 (29100 nuove) per il gruppo che ha assorbito nel Nordest l'Autostar, 11 filiali tra Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone, Trieste, Udine, in totale 400 collaboratori.Autotorino si appresta a chiudere il 2019 come primo dealer automotive in Italia con 52 sedi in 5 regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. L'annuale convention del gruppo, la prima del nuovo assetto nato dalla fusione con Autostar perfezionata in...