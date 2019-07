Autostrade, sulla concessione si consolida l'opzione di revisione dell'intero sistema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PARTITA DOPPIAROMA «Il coinvolgimento di Atlantia in Alitalia non può e non deve intrecciarsi con quella del Ponte Morandi». Il primo chiarimento del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli arriva nelle ore decisive per il coinvolgimento ufficiale di Atlantia nella newco di Fs e Mef, quindi dello Stato, per il controllo della compagnia. Ma è evidente che i due tavoli, sulla carta separati, finiranno nella stessa «sintesi» politica che farà il premier Giuseppe Conte. Il che vuol dire che mentre si trova la quadra per...