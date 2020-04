ROMA Ritorno di fiamma in Borsa per Atlantia (+7,27%), con il ritorno dell'ipotesi di cessione di una quota che potrebbe arrivare fino al 50% di Aspi a Cdp, in modo da non perdere la concessione sulla maggior rete autostradale d'Italia. Secondo indiscrezioni raccolte dal Sole 24 ore proprio nel pieno dell'emergenza Coronavirus si sarebbe riaperto un canale di confronto tra il gruppo che controlla la principale rete autostradale italiana e il Governo. Sul tavolo l'ipotesi che la famiglia Benetton, azionista di maggioranza, avvii un parziale disimpegno e che contemporaneamente Autostrade per l'Italia provvederebbe a una vendita di una quota tra il 40 e il 50 per cento a Cassa Depositi e Prestiti e F2i. Cdp ha attualmente in essere un debito di 1,2 miliardi nei confronti di Autostrade, e questa cifra potrebbe essere utilizzata come parziale conversione. «Il Governo - scrive Il Sole 24 ore - ha, tra le altre cose, fretta di creare le condizioni per far ripartire il paese, non appena la crisi Coronavirus lo permetterà.

E in questo scenario le infrastrutture rappresentano un tassello cruciale. Ecco perché risolvere il nodo Aspi potrebbe diventare una priorità.

