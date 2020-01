Autostrade, stop del Mef alla revoca De Micheli: nessuna galleria a rischio

IL CASO

ROMA Anche il Tesoro esamina il dossier Autostrade. Lo ha fatto ieri in un vertice informale a cui hanno preso parte i tecnici del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Un summit durante il quale sono emerse non poche perplessità, di natura non politica ma procedurale, sulla strada della revoca. Una posizione diametralmente opposta a quella dei 5Stelle che, è noto, insistono per rescindere subito la concessione autostradale con l'azienda del gruppo Benetton. Proprio al Mef, esaminate le varie opzioni sul tavolo e anche sulla scorta della relazione elaborata dall'ex ministro Toninelli, è emerso con chiarezza quanto sia rischioso innescare la battaglia legale con la l'azienda che, è scritto nella relazione del Mit, può comportare oneri a carico dello Stato fino a 23,3 miliardi. O, nell'ipotesi dell'indennizzo minimo - di circa 7-8 miliardi per i lavori già svolti dall'azienda. Scenari inquietanti per i dissestati conti pubblici. E quindi difficilmente sostenibili per le casse dello Stato. Per questo, anche se una posizione ufficiale ancora non c'è, le indicazioni che arriveranno sul tavolo del presidente Giusepppe Conte, che al Mef ha chiesto una verifica attenta, non potranno che essere di estrema prudenza. Allo scopo, è evidente, di evitare lo scontro frontale. Meglio, a giudizio dei tecnici, continuare il confronto, spingendo su una ipotesi che, nonostante i veti dei grillini e qualche dubbio del Pd, può evitare una devastante guerra legale. La revoca della concessione, ed è un altro fatto non secondario su cui ragiona il Mef, finirebbe inevitabilmente per scoraggiare gli investitori esteri, oltre che far fallire Atlantia.

Le lettere dei Fondi azionisti di Aspi e Atlantia (Allianz, Silk Road Fund e Gic Fund) sono infatti arrivate anche al Mef con lo stesso messaggio recapitato a Palazzo Chigi: non si possono cambiare le regole in corsa.

Se è vero poi che il dossier del Mit evidenzia tutti i ritardi e le inadempienze di Autostrade sul fronte delle manutenzioni e dei controlli, è altrettanto vero che, in uno scontro senza esclusioni di colpi, la controparte potrebbe evidenziare anche le mancate verifiche del Ministero delle Infrastrutture sulla rete e puntare sull'incostituzionalità, vera o presunta, del decreto Milleproroghe appena varato che, come noto, azzera gli indennizzi e affida all'Anas la rete in caso di revoca.

Il Tesoro invita quindi a pensarci bene e, come nel caso della Tav (anche qui erano in ballo risarcimento miliardari in caso di stop ai lavori), suggerisce di trovare una mediazione. Magari costringendo Autostrade ad abbassare ulteriormente i pedaggi. L'ipotesi che circola, per arrivare ad un intesa, prevede un taglio delle tariffe del 5% da qui fino alla concessione di Autostrade nel 2038. Si tratterebbe di circa 3 miliardi. Una cifra tutto sommato sopportabile.

Nonostante il fuoco di sbarramento di M5s, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si dice comunque ottimista: troveremo una sintesi nel governo. Ieri, intanto, era scesa in campo l'Aiscat, l'associazione che raggruppa i concessionari, per affermare che non ci sono 200 gallerie a rischio in Italia, come affermato invece da alcuni articoli di stampa. In serata anche la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha fatto chiarezza: «Non ci sono rischi, ma una attività di adeguamento ad alcune norme obbligatorie (antiincendio, impermeabilizzazioni, corsie di emergenza). Attività che sono in ritardo ma che garantiscono la sicurezza dentro le gallerie».

Tutto era nato da una lettera del Consiglio superiore dei Lavori pubblici mal interpretata. Parere che indicava la necessità di interventi «per garantire standard di sicurezza adeguati» su circa 200 gallerie. «Il dossier citato da alcuni organi di stampa - ha spiegato il Consiglio superiore - non è altro che un parere richiesto della società Autostrade per l'Italia ed emanato il 6 novembre 2019 dalla Commissione Gallerie del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici». Nel parere si chiede ai concessionari una serie di «misure compensative transitorie da adottare nelle gallerie della rete transeuropea, fermo restando l'obbligo per i gestori «di adeguarsi a quanto prescritto dal DL 264 del 2006 in materia di eventi di incendio o di versamento di sostanze pericolose. Eventi che pertanto non inficiano l'integrità strutturale della galleria».

Sempre ieri, il cda di Autostrade ha deciso di riportare all'interno la gestione diretta delle attività di progettazione e direzione lavori finora affidate a Spea.

