IL CASO

ROMA Ancora qualche giorno, dopo due anni di continui rinvii, potrebbero essere poca cosa se finalmente il governo dirà come intende risolvere la questione Autostrade. Il vertice programmato per oggi da palazzo Chigi con i ministri dell'Economia e delle Infrastrutture Roberto Gualtieri e Paola De Micheli, e i capi delegazione della maggioranza è stato rinviato, anche se non si esclude una nuova convocazione in notturna e dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio prevista per oggi.

LO SCOGLIO

Il negoziato non si è mai interrotto, ma il governo non ha ancora dato una risposta alla trattativa condotta dai due ministri e che riguarda sia il nodo delle concessioni sia più precisamente quello delle tariffe. Tra qualche settimana sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova e il 30 giugno viene considerata una data limite anche perché scade il termine entro il quale Autostrade può legalmente contestare la variazione unilaterale dei termini dell'accordo concessorio contenuta soprattutto nell'ormai famoso articolo 35 del Milleproroghe che la società chiede venga rivisto. Proprio per evitare un duro e costosissimo scontro in tribunale, e l'incertezza che per anni deriverebbe sulla gestione dei tratti autostradali, si cerca da settimane di arrivare ad un punto d'intesa. Il problema per cui Conte - che ha avocato a palazzo Chigi il dossier - procede con estrema cautela è ormai più che altro politico. Sull'ingresso di nuovi soci nella società concessionaria e il passaggio in minoranza dei Benetton, l'intesa sembra raggiunta. Anche il nodo delle tariffe è vicino a soluzione. Ma solo tre giorni fa Alessandro di Battista è tornato a sostenere che «revocare la concessione ai Benetton non è solo un atto di giustizia e di rispetto verso i morti di Genova, è un atto politico che diverrebbe un precedente drammatico per i capitalisti senza scrupoli». Una posizione che i grillini nel governo sostengono attraverso il sottosegretario al Mit Giancarlo Cancelleri. La posizione di Atlantia resta quella annunciata ad aprile. La disponibilità ad aprire l'azionariato resta, riducendo la quota dell'88,06% dei Benetton, ma prima di cercarsi nuovi soci Atlantia intende avere certezze normative che sinora il governo non è riuscito a fornire.

LA RETE

Un'incertezza che si protrae da mesi e che certamente non aiuta Atlantia a trovare nuovi partner così come non spinge chi ha da investire nel nostro Paese dove si cambiano le regole e la giustizia è lenta e per lo più impegnata in altro. Come gìà accennato entro il 30 giugno Aspi può chiedere la risoluzione del contratto e il conseguente indennizzo di oltre 20 miliardi per le modifiche unilaterali e retroattive introdotte dall'articolo 35 del decreto Milleproroghe che ha abbassato il valore di indennizzo legato alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento. Nessuno ha interesse allo scontro, escluso gli avvocati. Anche in questa occasione Conte ha messo in atto la stessa strategia dei costi-benefici già adottata sulla Tav. Il peso di un maxi risarcimento spinge a trovare un'intesa che potrebbe passare per la cessione da parte de Benetton del controllo Aspi e per una revisione delle tariffe che non metta a rischio gli investimenti in tratti autostradali che, secondo una seppur contestata norma europea, hanno necessità di essere messi in sicurezza.

Ma. Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA