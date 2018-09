Autostrade, si muove il Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTESAVENEZIA Lo scoglio era l'Unione europea. E adesso che Bruxelles ha dato il via libera al mantenimento in capo al capitale pubblico delle autostrade A4 e A22, nulla esclude che si possa cominciare a pensare seriamente a una grande holding autostradale del Nordest. Perché l'incontro che ieri si è tenuto a Roma tra il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e i presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome del Nordest può davvero essere inteso come il primo pezzo delle fondamenta di una grande, tutta pubblica, newco. Ma al...