IL CASO

ROMA Tempo scaduto o quasi per Autostrade. Il governo ha infatti deciso di lasciare nel limbo la trattativa con Atlantia, affidando al decreto Milleproroghe, che ieri ha ottenuto la fiducia, il compito far naufragare lentamente una possibile mediazione. Le norme approvate dalla Camera non solo consentono, almeno a livello teorico, di togliere la concessione ad Aspi per consegnarla all'Anas, ma riducono anche la possibile penale a circa 6 miliardi. Il via libera definitivo del Senato arriverà a fine mese, ma modifiche in extremis, come chiesto dal gruppo privato, sono ormai impossibili da attuare.

I PALETTI

Anche perché dal Mit, nonostante piccole aperture, si ripete come un mantra che il dossier sulla revoca «è definito e che non esistono spazi di manovra». «Troppo impopolare fare marcia indietro - sostengono fonti di governo vicine al Pd - e troppo tardi anche per ricercare altre soluzioni viste le gravi inadempienze legate al crollo del Ponte Morandi». Eppure in questo ultimo mese dei tentativi di mediazione c'erano stati. Atlantia, dopo aver tolto la fiducia all'Ad Giovanni Castellucci e cambiato il management, aveva offerto un sostanzioso aumento degli investimenti in manutenzione e controlli, un cambio di passo nell'organizzazione interna, la disponibilità ad abbassare i pedaggi in maniera strutturale ma compatibile con i piani finanziari, più risorse da dedicare a Genova e controlli a tappeto su tutta la rete. E, da ultimo, la vendita stessa di Autostrade, manifestando l'intenzione di scendere ben sotto al 50%. Tutto inutile, almeno a giudicare dall'assenza di reazione dell'esecutivo. Perché anche da Palazzo Chigi i segnali di pace tanto attesi non sono arrivati. Anzi nei colloqui riservati non si è fatto che ripetere che la tragedia di Genova ha segnato un punto di non ritorno. Difficile dire se la chiusura sia più tattica che strategica, sta di fatto però che anche l'ipotesi di una maxi multa o quella della revoca parziale della concessione limitata al tratto ligure, circolate con forza, sono cadute nel vuoto. Lasciando aperto la strada, salvo colpi di scena, solo ad uno strappo traumatico. Del resto la stessa Atlantia, dopo aver letto il testo del Milleproroghe a dicembre, aveva deciso di tutelarsi annunciando che in assenza di cambiamenti normativi, sarebbe potuta scattare la contromossa con la riconsegna della concessione e la richiesta di un indennizzo monstre da circa 25 miliardi per violazione del contratto.

L'articolo 9 della convenzione stabilisce infatti che, in caso di modifiche normative, il concessionario può entro 30 giorni esprimere il proprio consenso o dissenso. Se esprime contrarietà, come già manifestato da Atlania il 22 dicembre con una lettera formale indirizzata al Mef e al Mit, entro 6 mesi dall'approvazione del decreto può restituire gli asset e ottenere in cambio il risarcimento. In sostanza, al di là del confronto, il conto alla rovescia è già cominciato. Tant'è che questa prospettiva ha già determinato l'abbassamento del rating a livello spazzatura e le fortissime preoccupazioni dei grandi soci internazionali di Atlantia, che hanno già allertato la Commisisone Ue. Scatenando una battaglia legale senza precedenti.

L'idea del Mit di varare un provvedimento correttivo rispetto al Milleproroghe, per dare più tempo alla trattativa, è stata considerata insufficiente da Atlantia, così come l'ipotesi di creare un polo infrastrutturale pubblico privato insieme a Cdp o al F21. Proprio il destino della concessione e le incognite sulle future tariffe impediscono ad eventuali nuovi investitori di poter studiare il dossier. Prima di diventare operativa la contromossa con la restituzione della concessione allo Stato, dal ministero deve arrivare una lettera per avviare la procedura di revoca formale. Aspi avrà quindi altri 60 giorni per replicare. Di tempo a disposizione per evitare la rottura ce n'è ancora. E non è escluso che a marzo si possano aprire degli spiragli. Poi la parola passerà agli avvocati.

Umberto Mancini

