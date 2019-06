Autostrade, scattano gli aumenti Da luglio al casello si paga di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PEDAGGIROMA Tregua finita o quasi per i pedaggi autostradali. Dal primo luglio, in assenza di un intervento del governo, scatteranno i rincari al casello. Si tratta di un atto dovuto visto che 6 mesi fa gli adeguamenti erano stati congelati dopo una lunga e difficile trattativa tra concessionari e ministero dei Trasporti. Era stato proprio Danilo Toninelli a chiedere un sacrificio in vista della revisione complessiva del sistema tariffario, revisione che, come noto, e' ancora in corso. E che dovrebbe portare ad una serie di controlli più'...