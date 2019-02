Autostrade, rivoluzione per le tariffe: dovranno calare in caso di extra ricavi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROMA Gli extra ricavi dovuti a maggior traffico delle società autostradali si tradurranno in riduzioni delle tariffe che registreranno annualmente, con un meccanismo di premi e penalità, anche la qualità del servizio. Arriva una rivoluzione per il sistema tariffario delle autostrade che, con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto Genova, avrà un impatto anche sulle concessioni ancora in essere. Non per tutte però. Ad essere interessate saranno prevalentemente quelle che hanno i piani quinquennali, mentre chi ha...