ROMA Atlantia e Aspi sono pronti a respingere l'ultimatum del governo a chiudere entro domani la trattativa con Cdp, in base all'impegno assunto il 14 luglio, ma a condizioni di mercato, senza aver mai fatto riferimento a manleve o altre garanzie come invece ha sostenuto il viceministro Giancarlo Cancelleri. Nelle ultime ore è spuntata una soluzione di compromesso.

La holding ribadirà che la decisione spetta al cda dove sono rappresentati i soci di minoranza. Restano accesi i toni con il governo che da tempo brandisce l'arma della revoca della concessione e si è ulteriormente indispettito venerdì scorso quando la holding ha deliberato il dual track, cioè il doppio binario della cessione dell'88% oppure della vendita disgiunta del 55 e del 33% con Ipo. In conseguenza di questa accelerazione, Cdp si è arroccata su una posizione di rifiuto; per contro, altri investitori si sono detti disponibili a studiare il dossier per partecipare al processo competitivo: tra questi F2i che nel week end avrebbe avuto contatti a tutto campo, dalla politica ad altri investitori, agli stessi Benetton. Da parte dei vertici del fondo infrastrutturale non ci sarebbero prevenzioni sulla manleva preclusa da Atlantia nella lettera di processo, ma si potrebbe ricorrere a soluzioni tecniche, come comprendere nel prezzo gli effetti della manleva e trovare una mediazione sullo sconto da applicare.

LA STRADA TORTUOSA

Tornando ai cda di oggi, concessionario e controllante ognuno per la sua parte dovrà rispondere al governo che minaccia la revoca. Va però precisato che si tratta di una strada impervia, visto che nella missiva del 2 settembre inviata dal Mit ad Aspi si sostiene che «non sussistono le condizioni per formulare al concessionario ulteriori contestazioni di inadempimento per fatti o atti noti al concedente». Nella lettera il Mit propone un atto transattivo per chiudere il contenzioso partendo dall'assenza di motivi per la revoca. Ma nella bozza allegata all'atto transattivo (art. 10) si vincola l'efficacia dello stesso alla condizione che Aspi sia ceduta a Cdp, mescolando un atto amministrativo con un atto dispositivo che non compete al governo, tanto meno al Mit. Ciò è stato impugnato da Aspi anche alla luce del fatto che non è il concessionario a dover vendere se stesso. Risultato: il Mit riscrive ad Aspi il 23 settembre, confermando l'art. 10 e aggiugendo tra i firmatari i capi di gabinetto del Mef e di Palazzo Chigi e indirizzando la missiva anche ad Atlantia. Nella stessa lettera è contenuto il termine perentorio al 30 settembre per accettare il diktat. Quindi i board di oggi - Aspi in mattinata, Atlantia a seguire - dovranno fornire le loro risposte. E' abbastanza improbabile, visto come si sono sviluppate le trattative, che Atlantia possa aprire a nuove concessioni verso il governo dopo che, in assenza di evidenze formali sulle cause del crollo del Ponte ed eventuali responsabilità connesse, ha già accettato di pagare 3,4 miliardi di rimborso per Genova, l'art. 35 del Milleproroghe che abbassava da 23 a 7 miliardi l'indennizzo per la revoca, ha condiviso un nuovo modello tariffario che ne abbassa la redditività dal 10 al 7,5% a fronte della disponibilità di cedere Aspi il cui azionista di controllo (Edizione) ha già dichiarato di voler vendere. Infine una curiosità. Da marzo è aperta la data room su Aspi, molti investitori hanno chiesto e ottenuto l'accesso ai dati: solo la Cdp, cui la holding ha dato le password, non le avrebbe mai usate.

