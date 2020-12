LE MANUTENZIONI

ROMA Si è chiuso il bando europeo, del valore di 67,5 milioni, per le attività di monitoraggio di tutte le 4.500 infrastrutture (tra viadotti, cavalcavia e gallerie) della rete di Autostrade per l'Italia per i prossimi tre anni, rinnovabili per altri due. Sarà il raggruppamento di imprese costituito dalla capofila Proger, società multinazionale specializzata in servizi di ingegneria, e da Bureau Veritas Nexta, Tecno Piemonte e Tecno Lab, a occuparsene, visto che è risultato primo in graduatoria per ciascuno dei tre lotti.

La graduatoria è stata stilata a conclusione di una procedura a evidenza pubblica, esperita da una commissione di gara di nomina Mit. Le attività di sorveglianza svolte dagli ingegneri, tecnici e ispettori del raggruppamento di imprese guidato da Proger saranno supportate dalla nuova piattaforma digitale Argo sviluppata da Autostrade Tech in collaborazione con IBM, Fincantieri Nextech. La conclusione e l'affidamento della gara Ue per l'esternalizzazione delle attività di sorveglianza della rete autostradale rientrano nella progressiva e radicale ridefinizione dei modelli di monitoraggio avviata da Autostrade già alla fine del 2019. La spesa corrente per le attività di sorveglianza è di circa 30 milioni, con aumento previsto negli anni successivi.

