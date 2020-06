LO SCONTRO

ROMA «In queste settimane siamo confidenti di trovare un componimento della questione» della concessione autostradale «con il governo». Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, lascia trapelare un certo ottimismo dell'azienda almeno sui tempi di risoluzione dello scontro in corso con l'esecutivo giallo-rosso. Un modo per raccogliere l'impegno spiegato in un'intervista al Messaggero dal premier Giuseppe Conte di voler archiviare il dossier in tempi brevi, entro una settimana. E mentre parla è in corso la cerimonia per l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria Santa Lucia sull'autostrada A1: si tratta di un'opera da 1 miliardo che dall'estate 2021 favorirà lo scorrimento su tre corsie da Calenzano a Barberino di Mugello, in direzione di Bologna. La Borsa ha colto subito il segnale di fiducia e ha spinto il titolo della controllante Atlantia fino a oltre il 7% dopo il -9% della vigilia.

Del resto già il cda di Atlantia, commentando i dati della prima parte dell'anno, aveva dichiarato di confidare «in una rapida e positiva soluzione della vicenda». Bene accolte le parole di Conte anche dall'amministratore delegato della holding, Carlo Bertazzo. «Abbiamo fatto in questi mesi diverse proposte al governo, molto articolate, e le interlocuzioni sono molto frequenti, vorrei dire quasi settimanali», ha detto l'ad di Atlantia in attesa delle proposte che arriveranno da Palazzo Chigi e con l'auspicio di porre fine a tanta incertezza che pesa ancora su Aspi, a due anni dalla tragedia del ponte Morandi che ha messo in discussione la concessione autostradale.

Non c'è soltanto il nodo della revoca della concessione ancora da sciogliere. Sul tavolo del confronto con il governo, seppure su un piano separato per Atlantia-Aspi, c'è il nodo dell'articolo 35 del Milleproroghe che, se non modificato, riduce unilateralmente l'indennizzo di 23,5 miliardi a soli 7 miliardi in caso di revoca della concessione. Infine, su un altro piano del confronto, c'è l'ipotesi dell'ingresso nel capitale di Aspi di Cdp e del Fondo F2i, mentre resta alla finestra il fondo australiano Macquarie che da settimane studia bilanci e situazione.

LE RISORSE

Sono ancora troppe, però, le incertezze sul futuro del gruppo. «La difficoltà in cui si trova l'azienda, tenuto conto che sono passati due anni dall'evento, comincia a diventare palpabile», ha osservato ancora Tomasi. All'azienda servono «la capacità economica, la solidità finanziaria, e l'accessibilità al credito» per effettuare gli investimenti previsti, 14,5 miliardi di euro, su «progetti necessari al Paese», ha sottolineato l'ad di Aspi, «parlo del potenziamento di Bologna, del completamento del nodo di Firenze, degli assi di accesso a Milano in Lombardia, e della Gronda di Genova, un progetto non più procrastinabile». Per ora c'è il completamento dello scavo della nuova galleria toscana sull'Autostrada del Sole, naturale prosecuzione della Variante di Valico: il tunnel a tre corsie più lungo mai costruito in Europa (8 km), afferma Aspi con orgoglio, e uno dei cinque più grandi al mondo per dimensione complessiva.

Roberta Amoruso

