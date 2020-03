LA DELIBERA

ROMA Aspi rinvia l'approvazione dei conti 2019. Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia riunitosi ieri ha diffuso una nnota nella quale precisa che «tenuto conto dell'opportunità di valutare i riflessi sulla redazione del progetto di bilancio e del consolidato chiusi al 31 dicembre 2019 della conversione in legge del Decreto Milleproroghe e, in particolare, tra l'altro, dell'obbligo di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 13 dello stesso, presentando un Pef in linea con le Delibere Art, entro il 30 marzo 2020», ha deliberato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2364 del Codice civile, di modificare il calendario degli eventi societari «avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da parte dell'assemblea ordinaria». È quanto comunica Aspi nella nota. «Si ritiene - sottolinea ancora la società - che il rinvio possa consentire di eseguire le opportune valutazioni e acquisire quindi un quadro informativo il più possibile completo per la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato». L'esame del progetto di bilancio e del rendiconto consolidato al 31 dicembre 2019 da parte del consiglio di amministrazione è dunque fissato al 27 aprile 2020 e, di conseguenza, la data per l'assemblea dei soci, in unica convocazione, di approvazione del bilancio sarà posticipata al 29 maggio 2020.

