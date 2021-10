Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROMA Dopo il passaggio del controllo a Cdp, anche l'ultimo tassello per completare la svolta di Autostrade va a posto: con la firma dell'Atto Transattivo Aspi mantiene tutti gli impegni presi con il governo a luglio 2020, a quasi due anni dal crollo del Morandi. Compresi i 3,4 miliardi da versare come misure compensative a favore della collettività. E potrà dunque archiviare definitivamente il dossier revoca della concessione. Non...