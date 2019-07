Autostrade, le condizioni del M5S per evitare lo scontro sulla revoca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA È il momento della trattativa. Dopo gli attacchi e le accuse durissime, consapevoli che la revoca della concessione porterebbe a scontri non meno duri, ora i Cinquestelle pensano ad una exit strategy per uscire dall'impasse. E sul tavolo del possibile confronto con Atlantia si fa strada il compromesso su Autostrade. Difficile capire se i margini esistano realmente e se, soprattutto, dopo aver definito «decotta» la holding dei Benetton, fatto precipitare i titoli in Borsa e avere ripetuto in ogni sede che l'azienda è...