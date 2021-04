Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RIASSETTIMILANO Neanche la Tosca di Puccini contiene tanti colpi di scena da tenere sotto pressione gli spettatori come la telenovela su Autostrade. Florentino Perez Rodriguez, patron del gruppo spagnolo Acs, partner di Atlantia in Abertis, ha dato seguito alle sue intenzioni, presentando al cda della holding dei Benetton una manifestazione di interesse di 9-10 miliardi su Aspi, subordinata a due diligence e ok al Pef ma corredato di un...