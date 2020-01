Autostrade, governo diviso De Micheli: «Serve tempo»

LA CONCESSIONE

MILANO Un cda ordinario, che ha fatto il punto sull'andamento del business e ovviamente sulla delicata situazione che riguarda la concessione della controllata Autostrade per l'Italia e la sua possibile revoca da parte del Governo. È questo in estrema sintesi il resoconto del board di Atlantia che si è tenuto ieri e che, secondo quanto risulta a Radiocor, ha esaminato anche la messa a punto di un nuovo modello organizzativo della holding. I consiglieri della holding, come prevedibile, hanno anche discusso della cruciale partita che riguarda l'eventuale revoca della concessione. La situazione, al proposito, resta fluida dopo una settimana in cui la tensione è salita a livelli elevati fino a ieri, quando Autostrade per l'Italia ha presentato il nuovo piano industriale che prevede un significativo incremento degli investimenti. Intanto sul punto il governo resta diviso, con M5S che tira dritto sulla strada tracciata all'indomani del crollo del ponte Morandi, ossia togliere la concessione ai Benetton, mentre il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, avverte che la revoca potrebbe trasformarsi in un «regalo» alla società. La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli (Pd), osserva a sua volta he serve più tempo per prendere la decisione finale.

