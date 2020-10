IL CONFRONTO

ROMA Tutto secondo copione, tranne i tempi più lunghi. Il cda straordinario di Cdp ieri sera ha dato indicazione a quello di Cdp Equity di fare l'offerta non vincolante, a nome e per conto di un consorzio di investitori, ad Atlantia per acquistare l'88% di Autostrade. L'offerta è compresa in un range fra 8,5-9,5 miliardi, subordinata al piano economico finanziario e alla due diligence. L'offerente propone di arrivare, entro 7 giorni, a un prezzo più preciso, salvo gli aggiustamenti derivanti dalle verifiche sui conti. Non si farebbe riferimento esplicito agli strumenti di garanzia rispetto ai rischi legali, si aspetta il Pef che potrebbe prevedere accantonamenti. Ma il board della holding veneta, iniziato regolarmente alle 18, dopo oltre un paio d'ore di attesa, è stato aggiornato a domattina.

I TEMPI SUPPLEMENTARI

Va ai tempi supplementari la decisione sull'esito della travagliata trattativa voluta dal governo e accettata dalle fondazioni. Atlantia con i suoi advisor - BofA e Mediobanca, studio Gop - esaminerà la proposta e, salvo colpi di scena dipendenti soprattutto dalle pressioni degli azionisti di minoranza, dovrebbe andare avanti sul doppio binario. Tenere ugualmente l'assemblea del 30 ottobre per la scissione proporzionale secondo il progetto dual track che prevede anche la quotazione e, in parallelo, gestire la trattativa con Cassa che propone sette giorni di negoziato. E gli azionisti si stanno posizionando come dimostra Tci, il fondo britannico che dal 7,1% è balzato oltre quota 10%: un incremento che, avvenuto a ridosso della definizione degli assetti, rappresenta una mossa segnaletica molto precisa all'indirizzo del vertice del gruppo. Si ricordi che il fondatore Christopher Hohn a fine luglio dichiarò di essere contro la statalizzazione di Aspi cui riconosce un valore di 11-12 miliardi. E proprio per valorizzare la propria partecipazione il fondo ha aumentato la quota. La pec indirizzata ieri al presidente Fabio Cerchiai e all'Ad Carlo Bertazzo, con l'offerta firmata dall'Ad Pierpaolo Di Stefano, decisa dal cda di Cassa e recepita da quello della controllata, sarebbe arrivata in ritardo rispetto alle previsioni. Il board di Via Goito è iniziato un'ora dopo, alle 19, perché fino all'ultimo sono state fatte rifiniture tecniche poco prima passate nei comitati interni, concludendosi alle 20,30. Tutti d'accordo con qualche distinguo. Nei giorni scorsi il vicepresidente Luigi Paganetto aveva rimarcato che «Borsa e Autostrade non sono le priorità di Cdp».

r. dim.

