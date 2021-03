Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NEGOZIATOROMA Anche l'ultimo miglio della trattativa per la cessione dell'88% di Autostrade per l'Italia al consorzio guidato dalla Cdp si è mostrato più complesso del previsto. Ma la linea appare ormai tracciata. Il consiglio di amministrazione della Cassa, chiamato a definire insieme ai fondi Macquarie e Blackstone l'offerta da presentare ad Atlantia previsto per ieri è slittato a oggi. Per ore gli advisor e i legali della Cassa e dei...