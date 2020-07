IL NEGOZIATO

ROMA Non c'è tregua per Atlantia. Sembrava fosse stato raggiunto l'armistizio con la politica, invece, si torna a un nuovo dialogo. La holding dei Benetton, infatti, ieri ha avviato una nuova interlocuzione con il governo su Autostrade per evitare un ennesimo corto circuito. Questo perché il Memorandum of understanding (Mou) inviato alle 21 di venerdì scorso da Cdp che dovrà acquisire la maggioranza di Aspi assieme ad alcuni alleati, disegna un percorso diverso e per certi versi anche antitetico, di quello oggetto della proposta di accordo fatta pervenire al governo da Carlo Bertazzo (ad di Atlantia) e Roberto Tomasi (ad di Aspi) nella notte fra il 14 e il 15 luglio (Definizione della procedura di contestazione della Concessione) e che avrebbe dovuto confluire in un Mou da sottoscrivere entro il 27 luglio, cioè ieri.

Scadenza che chiaramente slitta e si vorrebbe rinviare a ridosso del 3 agosto quando è prevista l'inaugurazione del nuovo Ponte di Genova. Secondo la bozza di metà luglio, «auspicabilmente entro il 30 settembre» dovrebbe esserci l'aumento di capitale di Autostrade riservato a Cdp (33%) e la cessione di una quota del 22% da Atlantia ad investitori «di gradimento di Cassa depositi e prestiti». Poi ci sarebbe una fase 2 con la scissione proporzionale a favore dei propri azionisti (Edizione, Crt, Tci, Allianz, Silk Road Fund) del 37% residuo della holding nella nuova Autostrade e quindi la sua quotazione ufficiale in Piazza Affari.Questo percorso voluto con forza dal governo che in due anni di braccio di ferro è costato ai Benetton non meno di 2,6 miliardi di valore, ha irritato il mercato e molti investitori, come dimostrato anche dalle parole di fuoco di Christofer Hohn, managing director di Tci, uno dei più grandi fondi attivisti del mondo azionista Atlantia. Così nel Mou fatto pervenire da Cdp ad Atlantia la scorsa settimana, si cambiano le carte in tavola rispetto alla impostazione concordata con il governo per dare all'operazione una netta connotazione di mercato che invece il governo aveva di fatto negato.

Per allontanare le polemiche su una presunta nazionalizzazione di Autostrade, Cdp entrerebbe nella Nuova Autostrade, scorporata da Atlantia, in sede di Ipo da tenersi entro il primo trimestre 2021, andamento di Borsa permettendo, sulla base di un valore che sarà il mercato a definire. E invece di collocare il 22% di Atlantia presso investitori graditi alla Cassa, questa quota potrebbe diventare il flottante.

Ma, come detto, questo schema cambia lo scenario rispetto a quello di metà luglio. Ieri i consulenti delle parti si sarebbero consultati sulla bozza di Mou ma i legali di Atlantia avrebbero preso tempo in attesa di un feedbank su iniziativa del governo.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA