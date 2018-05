Autostar batte la crisi e cresce a 261 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOTAVAGNACCO Gruppo Autostar, ricavi a 261 milioni (+ 17,5%) in un mercato che cala dell'1,7%, 80 nuove assunzioni previste nel 2018. «Lo scenario in cui ci troviamo ad operare è completamente cambiato e la sua attuale complessità è per noi un fattore sfidante - commenta il presidente del gruppo Arrigo Bonutto - continuiamo ad adattare la nostra organizzazione per rispondere in modo efficace e veloce ad una richiesta che, soprattutto nei prossimi anni, sarà inevitabilmente legata a soluzioni di mobilità più che di possesso di un...