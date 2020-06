AUTONOMIA

VENEZIA Col Piano Casa un cittadino veneto poteva sistemare e ampliare un proprio immobile anche se situato a meno di cinque metri dal confine, purché avesse rispettato i dieci stabiliti dallo Stato come distanza minima tra fabbricati vicini. La Corte costituzionale, con la sentenza 119 pubblicata ieri, ha promosso la legge regionale del 2016, nota come Piano Casa, smentendo il Tar il quale aveva ritenuto che la disciplina della materia fosse di esclusiva competenza statale. Una vittoria autonomista del Veneto che si è visto riconoscere il potere di consentire la deroga.

Tutto nasce anni fa ad Altavilla Vicentina dove un privato chiede di ampliare un edificio beneficiando del bonus edificatorio del 20% e di ristrutturare un vecchio manufatto condonato a ridosso del confine. Un intervento che avrebbe derogato dalla distanza minima dei 5 metri per parte, in virtù della quale il Comune si oppone. Il privato ricorre e quando l'Amministrazione cittadina gli nega il riesame dell'inibitoria ai lavori, allora decide di rivolgersi al Tar. Il Tribunale, che in un primo momento aveva confermato l'impostazione del Piano Casa regionale, cambia idea e chiede alla Consulta il giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale in questione (provvisoria e oggi scaduta). «La Regione dice l'avvocato Bruno Barel, socio fondatore dello studio B&MA che l'ha patrocinata ha spiegato che la sua legge permetteva deroghe solo alle disposizioni comunali, quali il Piano regolatore o altri regolamenti, fermo restando il rispetto dei 10 metri di matrice statale che nella prassi corrispondono a 5 per parte dal confine. Così chi negli anni scorsi è stato autorizzato dai Comuni a scendere sotto questo limite, ora non corre alcun rischio».

Quel Piano Casa, d'altronde, non riguardava la costruzione di nuovi edifici, bensì la loro ristrutturazione. In forza di esso, migliaia di Comuni in questi anni avevano dato il permesso d'intervenire al di sotto dei 5 metri: permessi che sarebbero venuti meno se la Corte costituzionale non avesse di fatto riconosciuto che il Veneto ha fatto buon uso delle sue competenze in materia urbanistica. «L'obiettivo della legge regionale sottolinea l'avvocato Barel era di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e molti edifici di vecchia costruzione si trovano a meno di 5 metri dal confine perché all'epoca era consentito. Per poterlo fare, bisognava concedere il premio volumetrico anche ad essi. Modificando un atteggiamento che alcuni hanno considerato centralista, la Consulta ha invece riequilibrato la sua visione del rapporto tra Stato e autonomie locali, riconoscendo a queste un maggiore spazio d'intervento nel governo e nelle politiche di riqualificazione del territorio. È un'importante vittoria per la Regione Veneto».

La pronuncia che ha dichiarato la non fondatezza dei dubbi del Tar Veneto, mette dunque tranquilli migliaia di cittadini che hanno realizzato i lavori e che altrimenti avrebbero potuto subire una causa civile per demolizione da parte dei vicini.

Alvise Sperandio

