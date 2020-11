GRUPPO BENETTON

VENEZIA Autogrill si sgancia dalla Spagna e il titolo festeggia in Borsa: + 7,51% a 5,87 euro in chiusura. Il gruppo della ristorazione autostradale e negli aeroporti controllato dalla Edizione della famiglia Benetton comunica di avere raggiunto un accordo per la cessione al gruppo spagnolo Areas del 100% delle proprie attività spagnole gestite tramite Autogrill Iberia Slu. Si tratta - si spiega in una nota - «di una operazione che fa parte del processo di ottimizzazione dell'allocazione di capitale e rifocalizzazione del portafoglio contratti nelle aree e nei canali con più alto potenziale di crescita e redditività prospettica». Le attività spagnole riguardano 60 punti vendita, presenti in modo preponderante nelle autostrade iberiche che nel 2019 hanno realizzato circa 80 milioni di euro di ricavi. Il valore della cessione è stato fissato in 12 milioni di euro.

MESI DIFFICILI

Il deciso balzo in Borsa però non si spiega con questa cessione di entità molto limitata rispetto a una realtà che nel 2019 viaggiava sui 5 miliardi di ricavi e che si avvia a chiudere il 2020 con un forte impatto del Covid-19 sul bilancio. Nei primi otto mesi dell'anno infatti il gruppo ha registrato ricavi per 1,414 miliardi (- 55,7%), un calo deciso dovuto al perdurare delle conseguenze del Covid-19 sul settore dei viaggi. Il maggior calo si è registrato nel settore aeroportuale con una contrazione delle entrate superiore al 60%. Nel settore autostradale, invece, le cose sono andate leggermente meglio con un ribasso del 40% circa. Ripresa più lenta negli altri canali, soprattutto a causa dell'incremento del trend del lavoro da remoto. Nel solo mese di agosto il calo è stato del 61,2% a cambi costanti con il 45% dei punti vendita totali chiusi. La liquidità però non vacilla: tra cassa e linee di credito erano disponibili circa 0,5 miliardi di euro alla fine del periodo, in linea con giugno 2020.

Il problema per Autogrill è che con la seconda ondata della pandemia in corso, le prospettive non sono sicuramente rosee per il terzo quadrimestre del 2020. Nonostante questi dati per gli analisti Autogrill parrebbe sempre un titolo da comprare. Il consenso medio, infatti, è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 47% rispetto ai livelli attuali. Al di là del grosso debito, potrebbe pesare su questa valutazione - e sul rialzo di ieri in Borsa - il possibile arrivo accelerato del vaccino anti Covid. Per il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia presente in 31 Paesi con oltre 60.000 dipendenti e 4.000 punti vendita gestiti sarebbe una liberazione del business.

