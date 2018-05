Autogrill su in Borsa dopo l'apertura a nuove alleanze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAMILANO In una seduta opaca per piazza affari, Autogrill ha guadagnato quasi il 2% all'indomani dell'assemblea dei soci, durante la quale l'amministratore delegato Gianmario Tondato da Ruos ha detto di prevedere un futuro positivo per la società , anche se restano pressioni sul fronte dei costi. I ricavi al 30 aprile si sono attestati a 1,33 miliardi (-2,7% e +5,3% a cambi costanti, con una crescita like for like del 4,1% con il contributo di tutte le regioni), sostanzialmente in linea con le previsioni degli analisti e con una buona...