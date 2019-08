Autogrill ritorna all'utile per 115 milioni, ricavi in aumento a 2,27 miliardi a giugno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOMILANO Autogrill: primo semestre positivo con ricavi a 2,27 miliardi (+ 7,9%) e ritorno all'utile per 115 milioni.Via libera del cda di autogrill ai conti del primo semestre 2019 chiusi con ricavi consolidati pari a 2,27 miliardi di euro, in aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo comunica la società in una nota. Il risultato netto è pari a 115 milioni, mentre il risultato netto rettificato è pari a 130,2 milioni rispetto al dato negativo di 3,4 milioni nello stesso periodo dello scorso anno «per effetto delle...