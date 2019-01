Autogrill punta alle attività dei francesi Elior

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISTORAZIONEVENEZIA Autogrill torna in pista per un'acquisizione internazionale. Il gruppo controllato dalla famiglia Benetton avrebbe presentato ieri l'offerta non vincolante per Areas, le attività in concessione negli aeroporti e sulle autostrade messe in vendita dalla francese Elior (quotata in Borsa a Parigi, capitalizza circa 2,2 miliardi) che punta a incassare da questa vendita 1,3 miliardi. Interessati anche fondi internazionali di private equity come Pai Partners, Lonestar, Blackstone e Kkr. Secondo indiscrezioni, anche un'altra...