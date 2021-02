L'OPERAZIONE

MILANO Autogrill pronta per la ripartenza dopo il Covid vara aumento di capitale fino a 600 milioni per nuove acquisizioni da attuare entro il primo semestre di quest'anno.

L'assemblea straordinaria di Autogrill, società che ha la famiglia Benetton come azionista di riferimento, riunitasi in ieri in unica convocazione ha approvato la proposta di attribuire al consiglio di amministrazione una delega quinquennale ad aumentare in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di 600 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto.

In una nota del gruppo controlato da Edizioone si ricorda che «l'aumento di capitale per il quale è richiesta la delega è funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici e in particolare al consolidamento della posizione di leadership internazionale del gruppo Autogrill. In tale prospettiva il rafforzamento della struttura patrimoniale è essenziale in quanto consentirà di disporre di maggiori risorse per far fronte agli investimenti futuri, per proseguire il percorso di crescita e innovazione del gruppo e per cogliere, con la massima tempestività, le eventuali opportunità offerte dal mercato. La delega attribuisce al cda la facoltà di stabilire, in prossimità dall'avvio dell'offerta e nel rispetto dei limiti deliberati dall'Assemblea Straordinaria, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale in opzione, ivi compresi l'esatto numero di azioni da emettersi, il rapporto di assegnazione in opzione e il prezzo di emissione».

Allo stato si prevede che «qualora le condizioni dei mercati lo permettano, e subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, l'aumento di capitale possa essere completato entro il primo semestre 2021».

EFFETTO COVID

Atuogrill nel 2020 ha registrato ricavi per 1.983,7 milioni, in calo del 60,3% a cambi correnti e del 59,8% a cambi costanti, a causa del perdurare degli effetti della pandemia. Il canale autostradale - si legge nella nota pubblicata a metà del mese sui risultati preliminari - continua a dimostrarsi più resiliente rispetto agli altri canali che soffrono soprattutto dell'incremento del trend del lavoro da remoto. Resta debole la performance nel canale aeroportuale, dove tuttavia il Nord America da aprile registra un costante e graduale miglioramento trainato dalla ripresa del traffico domestico.

Il gruppo della ristorazione ha cassa e linee di credito disponibili per circa 0,6 miliardi alla fine dell'esercizio, in linea con le previsioni.

