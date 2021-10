Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRESCITAROMA Autogrill ha chiuso i conti dei primi otto mesi dell'anno con 1,5 miliardi di ricavi (+9,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), col mese di agosto che è stato in crescita del 58,9%. Il dato è dovuto, come evidenzia il gruppo in una nota, a un «miglioramento dell'andamento del traffico negli aeroporti statunitensi e nel canale autostradale in tutte le geografie grazie al progredire della campagna vaccinale». Il trend è...