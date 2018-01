CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTOROMA Un rialzo del 20% in sole quattro sedute. Sembra un inizio d'anno magico per Fca, che in Borsa è arrivata ai suoi massimi storici sfiorando quota 18 euro. Lo strappo è più forte di quello di agosto, quando rumors attribuivano un interesse cinese per il gruppo controllato da Exor, ed è chiaro che i grandi fondi di investimento si muovono soprattutto se sentono profumo di alleanze. Nell'intero 2017 Fca ha messo a segno un progresso del 73%. Il mercato scommette che l'Ad Sergio Marchionne nel 2018, l'ultimo anno del suo mandato,...