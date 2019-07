Auto, nella Ue un milione di posti a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Il taglio di 12.000 posti di lavoro in Europa annunciato l'altro giorno dalla Ford è solo la punta di un iceberg gigantesco. Tutta l'industria dell'auto europea, compresi i finora inossidabili giganti tedeschi, è in fortissimo affanno e i 13,3 milioni di posti di lavoro (di cui 3 diretti) sono seduti su un vulcano. Ford Europa non ha più scelta perché è con le spalle al muro: nel 2018 ha perso un milione di euro al giorno. Ma c'è anche chi sta peggio. L'inglese Jaguar-Land Rover, di proprietà dell'indiana Tata, nel 2018...