Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INVESTIMENTOROMA Dopo le stazioni inaugurate nelle ultime settimane nelle aree Secchia Ovest vicino Modena e Flaminia Est a nord di Roma, sono in arrivo altre 100 aree per la ricarica dei veicoli elettrici sulla rete di Autostrade per l'Italia. Il piano prevede il completamento di tutte le strutture, ultra-fast e fornite da Free to X, entro il 2023, con una distanza media tra un'area di ricarica e l'altra di circa 50 km, in linea con gli...