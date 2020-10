Auto elettrica e transizione verso una mobilità più sostenibile sono stati al centro dell'intervento del ceo di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio. «Dal 2050 saremo carbon neutral per i veicoli ma già dal 2040 smetteremo di commercializzare veicoli con motori termici», ha detto Nordio, sottolineando i problemi della riconversione per un costruttore come il gruppo Volkswagen che ha più di 650 mila collaboratori ma soprattutto 122 stabilimenti sparsi in giro per il mondo, abituati finora a produrre auto con motore a combustione interna. Fabbriche che ora devono essere riconvertite per produrre solo veicoli elettrici. Volkswagen prevede di investire 60 miliardi di euro entro il 2024 nella mobilità elettrica e nei veicoli ibridi ma anche nelle infrastrutture.

La trasformazione, ha poi messo in evidenzia Nordio, sarà graduale. «Ci sarà bisogno di un periodo di transizione piuttosto lungo, circa 20 anni, per adattarsi a un mondo fatto di veicoli elettrici», ha continuato il manager. «Non ci sarà un d-day in cui si schioccano le dita e diventiamo tutti di colpo utilizzatori di veicoli elettrici», ha aggiunto. Dipenderà poi anche soprattutto da quella che Nordio definisce «elettrocompatibilità» del cliente e cioè da quanto le modalità di utilizzo della mobilità di ogni singola persona, famiglia e azienda sono adatte alle caratteristiche della mobilità elettrica. Che nel 2040 saranno analoghe a quelle offerte dai motori termini «ma in questa prima fase pioneristica - ha proseguito Nordio - ovviamente non lo sono ancora. Piano piano i veicoli elettrici diventeranno sempre più simili come utilizzo e performance ai veicoli tradizionali, ovviamente con tutti i vantaggi dell'elettrico», ha proseguito Nordio che ha anche voluto sfatare alcune leggende metropolitane sulla mobilità elettrica come quella che non ci sia abbastanza elettricità per alimentare tutti i veicoli. «Se tutte le auto diventassero elettriche - ha detto - servirebbe un incremento rispetto a oggi del 9-10% di energia elettrica disponibile», quindi più che sopportabile dal sistema. Il manager ha poi insistito sulla necessità di favorire la diffusione di punti di ricarica ad alta potenza che al momento in Italia sono pochi e ha auspicato la creazione di una cabina di regia di cui facciano parte costruttori, autorità locali e centrali e fornitori di energia per programmare meglio il passaggio all'elettrico. «Credo comunque che la volontà di sostenere la mobilità elettrica ci sia», ha aggiunto riferendosi a quanto fatto finora dal governo.

