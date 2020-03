I DATI

ROMA Sprofonda il mercato dell'auto. Nel mese di febbraio sono state 162.793 le auto vendute con una caduta dell'8,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta di un risultato negativo che segue quello di gennaio quando si è registrato un calo del 5,7%. Secondo i dati diffusi ieri dal ministero dei Trasporti nei primi due mesi dell'anno sono state immatricolate 318.545 vetture, con un calo del 7,3% rispetto all'analogo periodo del 2019. Dunque un inizio di anno negativo per un settore, che risente sicuramente della difficile congiuntura economica acuita dalla rapida diffusione del coronavirus. Se si guarda alle performance dei singoli marchi nel mese di febbraio, i rialzi delle immatricolazioni più elevati sono stati quelli di Tesla (+168,7% a 258 unità), Porsche(+83,8% a 636 unità) e Skoda (+23,4% 2.807 unità). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Jaguar (-61,4% a 436 unità), Land Rover (-44,2% a 1.160 unità) e Smart (-77,1% a 333 unità). Anche il gruppo Fca ha registrato un calo: a febbraio ha immatricolato 81.200 auto, il 7,3% in meno dello stesso mese dell'anno scorso, con la quota che passa dal 24,8% al 25,3% I dati sono negativi anche per il mercato dell'usato, con 336.634 trasferimenti di proprietà pari al -7,2% sullo stesso mese del 2019.

Anche in questo caso il dato segue quello altrettanto negativo di gennaio (-10,3%). A febbraio 2020 il volume globale delle vendite (499.427 autovetture) ha dunque interessato per il 32,60% auto nuove e per il 67,4% auto usate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA