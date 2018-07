Auto, allarme dazi di General Motor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISURENEW YORK I dazi sulle automobili importate avrebbero conseguenze deleterie per l'industria nazionale statunitense, e finirebbero per colpire i consumatori più deboli. A dirlo non sono solo gli opinionisti di settore e gli analisti di Wall Street; il giudizio fa parte di una raccomandazione che la prima casa automobilistica nazionale: la General Motors, ha inviato alla Casa Bianca come contributo allo studio ordinato dal presidente Trump. La Fca non ha ancora espresso una sua posizione ufficiale al riguardo, ma sta preparando un piano...