Auto, 2019 positivo con il balzo di dicembre

ROMA Chiusura d'anno col botto per il mercato automobilistico italiano con un dicembre che ha registrato 140.075 immatricolazioni, pari a +12,48% rispetto a dicembre 2018 (quando le vendite furono pari a 124.535 unità). Il dato dell'ultimo mese permette al 2019 di chiudersi con una leggerissima variazione positiva: il totale delle immatricolazioni dell'anno infatti è di 1.916.320 autovetture, con una variazione di +0,29% rispetto al gennaio-dicembre 2018, che vide 1.910.701 immatricolazioni.

Sul fronte usato a dicembre 2019 sono stati registrati 320.799 trasferimenti di proprietà , -4,88% rispetto a dicembre 2018, mentre sui dodici mesi sono stati registrati 4.185.530 trasferimenti di proprietà di auto usate, pari a -5,44% rispetto a gennaio-dicembre 2018. Il gruppo Fca ha chiuso il 2019 con un segno negativo: a dicembre ha venduto 30.973 vetture, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2018. La quota del gruppo scende dal 25,46% al 22,11% (-3,35%). Nei dodici mesi il gruppo ha immatricolato 452.025 auto, con una flessione del 9,5% rispetto all'anno precedente.

Per Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, «la crescita di dicembre è da imputare sia all'effetto calendario, in quanto il mese ha potuto godere di una giornata lavorativa in più», sia all'effetto CO2 che ha portato ad anticipare «le vendite di veicoli con livelli più elevati di biossido di carbonio considerato che da quest'anno diventa stringente (al 95%) il rispetto del limite dei 95 g/km sull'immatricolato di ciascun costruttore».

Nella top ten delle vetture più vendute a dicembre sono cinque i modelli Fca: al primo posto Panda, oltre a Lancia Ypsilon, Fiat 500X e le Jeep Compass e Renegade.

