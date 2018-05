Aumento dell'Iva? Un salasso per le famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVENEZIA Se il prossimo esecutivo non riuscirà a sterilizzare l'aumento dell'Iva, ogni famiglia italiana subirà nel 2019 un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Il rincaro sarà di 284 euro per famiglia al Nord, di 234 euro nel Centro e di 199 euro nel Mezzogiorno. Lo rileva la Cgia di Mestre che, attraverso una simulazione di carattere teorico, ha dimensionato gli effetti economici che graveranno sulle famiglie dal 2019. Infatti, se entro il 2018 non verranno trovati 12,4 miliardi, l'aliquota ordinaria passerà dal 22 al...