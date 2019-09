Aumenta in Italia la spesa per la ricerca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIROMA L'Italia investe di più in ricerca e sviluppo, ma a farlo sono prevalentemente le imprese private. Secondo i dati Istat relativi al 2017 la spesa per ricerca e sviluppo dell'insieme dei settori istituzionali ammonta a 23,8 miliardi di euro in aumento del 2,7% rispetto al 2016 e con un'incidenza sul Pil dell'1,38%. Il settore privato (imprese e istituzioni non profit) ha speso ben 15,3 miliardi di euro, le università 5,6 miliardi mentre le istituzioni pubbliche hanno investito 2,9 miliardi. Per quanto riguarda il 2018, invece, i...