VENEZIA Aumenta il numero di fabbricati, che possono beneficiare del Superbonus 110%: ad evidenziarlo è ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari) Veneto, ricordando che, grazie anche alle pressioni della categoria, con la conversione del Decreto Agosto in legge si sono ottenuti due risultati importanti.

Innanzitutto, se si effettuano interventi di efficientamento energetico solo sulle parti comuni di un condominio è ora sufficiente unicamente la verifica della loro congruità urbanistica; prima, invece, bastava che venisse rilevata un' incongruità all'interno di una singola unità immobiliare per far bloccare l'intero intervento.

La seconda novità è che le delibere assembleari di condominio, inerenti l'approvazione degli interventi di efficientamento, è sufficiente siano approvate con la maggioranza dei partecipanti, purchè rappresentino almeno 1/3 dei millesimi; con la stessa maggioranza si può deliberare anche per la cessione del credito. Tale modifica è sostanziale, poichè prima la cessione era una prerogativa del singolo condomino, ora invece è diventata dell'assemblea, la cui delibera diventa vincolante per tutti. Viene inoltre introdotta la possibilità di convocare l'assemblea condominiale anche in videoconferenza, previo però il consenso di tutti i condomini. Per superare l'evidente impasse organizzativo, assume rilevanza generale la proposta già elaborata dal Centro Studi ANACI Veneto: assemblea in presenza (nel rispetto di tutte le prescrizioni e precauzioni per garantire il distanziamento interpersonale) con possibilità, però, di collegamento in videoconferenza. Inoltre è stata introdotta, fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, la sospensione del termine di 180 giorni da inizio d'anno, entro cui l'amministratore è tenuto a redigere il rendiconto condominiale annuale ed a convocare l'assemblea per la relativa approvazione; la nuova norma prevede che la scadenza dei 180 giorni partirà dalla data di conclusione dello stato di emergenza.

«Ciò commenta il bellunese Lino Bertin, Presidente di ANACI Veneto - garantisce più tranquillità all'amministratore condominiale, che non rischia così di essere revocato per giusta causa se , causa Covid, non riesce a presentare il rendiconto o a convocare l'assemblea ordinaria entro i termini previsti. È comunque opportuno che, entro la fine dell'anno, l'amministratore presenti il rendiconto ed il preventivo del bilancio condominiale, chiedendo il pagamento delle rate per poter garantire i servizi essenziali».

